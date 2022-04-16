Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. اشتباكات بين الشرطة وطلاب رافضين لنتائج الانتخابات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

كاتب عربي شهير يتهم صناع مسلسل "كسر عضم" بسرقة نصه!

فن وثقافة

2022-04-16 | 03:13
كاتب عربي شهير يتهم صناع مسلسل "كسر عضم" بسرقة نصه!
المصدر:
روسيا اليوم
927 مشاهدة

اتهم الكاتب السوري فؤاد حميرة، الشركة المنتجة لمسلسل "كسر عضم"، الذي يعد من أبرز أعمال موسم رمضان هذا العام، بسرقة نصه "حياة مالحة" الذي توقف تصويره بسبب أحداث عام 2011 بسوريا.

وفاجأ حميرة متابعيه بالقول إن نص "كسر عضم" مسروق من نصه "حياة مالحة" الذي بدأ تصويره في عام 2011، قبل أن يتوقف سريعا مع بدء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في ذلك العام.



وأوضح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "فيسبوك"، أنه لم يشاهد مسلسل "كسر عضم" عند بدء عرضه التلفزيوني، لكن قرر مشاهدته بعد أن أشار إليه عدد من متابعيه كونه يحمل أحداثا مشابهة لنصه "حياة مالحة"، الذي سبق وتم الحديث عنه في الوسط الفني والإعلامي خلال السنوات الماضية التي أعقبت العام 2011.

وفي مقال له، شرح حميرة تفاصيل أكثر عن نصه ونص مسلسل "كسر عضم"، وقال إن المخرجة السورية رشا شربتجي هي من بدأت بتصوير مشاهد "حياة مالحة" قبل توقفه من قبل ذات الشركة.

وانتقد حميرة، شربتجي لكونها وافقت على إخراج "كسر عضم" رغم علمها بأن النص مسروق من نصه "حياة مالحة"، لكنه أشار في ظهوره عبر الفيديو لكون المخرجة السورية المعروفة دافعت خلال تواصل حديث بينهما عن موقفها، وتمسكت بكون النص للكاتب، علي معين صالح، رغم إقرارها بوجود تشابه في شخصيات النصين.

وقال الكاتب السوري الذي يمتلك في جعبته مسلسلات شهيرة، بينها "غزلان في غابة الذئاب"، في مقاله: "تبدأ حكايتنا منذ عام 2011 وقبيل انطلاق الثورة بأشهر حين عرضّت على المخرجة رشا شربتجي نص (حياة مالحة).. وبدأت بتصوير بعض مشاهد المسلسل مع شركة كلاكيت التي يملكها اللص والكاذب الأشر إياد نجار، إلا أن التصوير توقف مع بدء أولى مظاهرات الثورة".

وأضاف حميرة أن "صاحب شركة (كلاكيت) سبق له تحويل نص (حياة مالحة) إلى الصديق سامر رضوان لتعديل بعض المشاهد، ولأن سامر يملك ضميرا وأخلاقا رفض ذلك وقال لن أمد يدي بأي تعديل على نص كتبه فؤاد حميرة فهو أستاذنا في هذا المجال فكيف نعدل على كتابته؟!!".

وأوضح حميرة: "ما يهمني هنا هو الكتابة عن مسلسل كسر عضم، فهو نسخة مشوهة عن مسلسل حياة مالحة، فأولئك اللصوص هم أغرار حتى حين يسرقون فيشوهون النسخة الأصلية ثم يتباهون بأنهم من جيل جديد للكتابة (ماشاء الله)، أنا أقول نعم هم من جيل العصابات الفكرية".

واختتم مقاله بالقول: "عتبي عليك يا رشا لأنك تعرفين النص جيدا، ولكن يبدو أنك كنت في أمس الحاجة إلى أي نص يعيدك للواجهة بعد أن دخلت ذاكرة النسيان.. فكان هذا التآمر في صالحك، وقبلته في سبيل عودتك للضوء من جديد، ولكنها للأسف عودة تكرس شخصيتك الهزيلة فكريا الخالية من أي موقف والمنقادة إلى المصلحة الشخصية ولو على حساب تعب وجهد الآخرين".

وشارك في مسلسل "كسر عضم" العديد من الفنانين السوريين المعروفين، وأخرجت العمل رشا شربتجي، أما كتابة السيناريو والحوار فقد قام به كاتب يدعى علي معين صالح، ومن إنتاج إياد النجار عبر شركته "كلاكيت" للإنتاج الفني.

ويجسد الفنانون السوريون، كاريس بشار وفايز قزق وخالد القيش ونادين تحسين بيك وكرم شعراني وولاء عزام ونور علي وسامر إسماعيل، أبرز شخصيات المسلسل، وهو دراما اجتماعية تروي جانبا من حال البلاد المأساوي وحياة الناس بعد سنوات الحرب.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:43 | 2022-04-16 07:43
07:37 | 2022-04-16 07:37
07:29 | 2022-04-16 07:29
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.