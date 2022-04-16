كاتب عربي شهير يتهم صناع مسلسل "كسر عضم" بسرقة نصه!

وفاجأ حميرة متابعيه بالقول إن نص "كسر عضم" مسروق من نصه "حياة مالحة" الذي بدأ تصويره في عام 2011، قبل أن يتوقف سريعا مع بدء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في ذلك العام.

وأوضح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "فيسبوك"، أنه لم يشاهد مسلسل "كسر عضم" عند بدء عرضه التلفزيوني، لكن قرر مشاهدته بعد أن أشار إليه عدد من متابعيه كونه يحمل أحداثا مشابهة لنصه "حياة مالحة"، الذي سبق وتم الحديث عنه في الوسط الفني والإعلامي خلال السنوات الماضية التي أعقبت العام 2011.وفي مقال له، شرح حميرة تفاصيل أكثر عن نصه ونص مسلسل "كسر عضم"، وقال إن المخرجة السورية رشا شربتجي هي من بدأت بتصوير مشاهد "حياة مالحة" قبل توقفه من قبل ذات الشركة.وانتقد حميرة، شربتجي لكونها وافقت على إخراج "كسر عضم" رغم علمها بأن النص مسروق من نصه "حياة مالحة"، لكنه أشار في ظهوره عبر الفيديو لكون المخرجة السورية المعروفة دافعت خلال تواصل حديث بينهما عن موقفها، وتمسكت بكون النص للكاتب، علي معين صالح، رغم إقرارها بوجود تشابه في شخصيات النصين.وقال الكاتب السوري الذي يمتلك في جعبته مسلسلات شهيرة، بينها "غزلان في غابة الذئاب"، في مقاله: "تبدأ حكايتنا منذ عام 2011 وقبيل انطلاق الثورة بأشهر حين عرضّت على المخرجة رشا شربتجي نص (حياة مالحة).. وبدأت بتصوير بعض مشاهد المسلسل مع شركة كلاكيت التي يملكها اللص والكاذب الأشر إياد نجار، إلا أن التصوير توقف مع بدء أولى مظاهرات الثورة".وأضاف حميرة أن "صاحب شركة (كلاكيت) سبق له تحويل نص (حياة مالحة) إلى الصديق سامر رضوان لتعديل بعض المشاهد، ولأن سامر يملك ضميرا وأخلاقا رفض ذلك وقال لن أمد يدي بأي تعديل على نص كتبه فؤاد حميرة فهو أستاذنا في هذا المجال فكيف نعدل على كتابته؟!!".وأوضح حميرة: "ما يهمني هنا هو الكتابة عن مسلسل كسر عضم، فهو نسخة مشوهة عن مسلسل حياة مالحة، فأولئك اللصوص هم أغرار حتى حين يسرقون فيشوهون النسخة الأصلية ثم يتباهون بأنهم من جيل جديد للكتابة (ماشاء الله)، أنا أقول نعم هم من جيل العصابات الفكرية".واختتم مقاله بالقول: "عتبي عليك يا رشا لأنك تعرفين النص جيدا، ولكن يبدو أنك كنت في أمس الحاجة إلى أي نص يعيدك للواجهة بعد أن دخلت ذاكرة النسيان.. فكان هذا التآمر في صالحك، وقبلته في سبيل عودتك للضوء من جديد، ولكنها للأسف عودة تكرس شخصيتك الهزيلة فكريا الخالية من أي موقف والمنقادة إلى المصلحة الشخصية ولو على حساب تعب وجهد الآخرين".وشارك في مسلسل "كسر عضم" العديد من الفنانين السوريين المعروفين، وأخرجت العمل رشا شربتجي، أما كتابة السيناريو والحوار فقد قام به كاتب يدعى علي معين صالح، ومن إنتاج إياد النجار عبر شركته "كلاكيت" للإنتاج الفني.ويجسد الفنانون السوريون، كاريس بشار وفايز قزق وخالد القيش ونادين تحسين بيك وكرم شعراني وولاء عزام ونور علي وسامر إسماعيل، أبرز شخصيات المسلسل، وهو دراما اجتماعية تروي جانبا من حال البلاد المأساوي وحياة الناس بعد سنوات الحرب.