محمد أسامة يغني "أنت مدرسة" لـ "نسرين طافش" في "جوقة عزيزة" (فيديو)

بأغنية جديدة ظهر الطفل المصري محمد أسامة بمسلسل "جوقة عزيزة" للكاتب خلدون قتلان والمخرج تامر اسحاق.



الأغنية جديدة حملت عنوان "أنتي مدرسة" وغناها محمد أسامة خلال احداث المسلسل موجهاً إياها لـ "عزيزة خوخة" وهي الشخصية التي تؤديها الفنانة نسرين طافش في المسلسل.



وظهرت نسرين بأداء راقص ملفت للأنظار على أنغام أغنية "أنت مدرسة" حيث لفتت الأنظار ببراعتها في الرقص.

والأغنية من كلمات علاء حمدي وأشرف كمال وألحان ابراهيم توشكا وهشام عبد الغفار بينما أخرج الاستعراض الراقص المخرج عادل سرحان.

وكانت نسرين قد عبرت عن سعادتها خلال تصوير المسلسل بمشاركة الطفل محمد أسامة بالعمل حيث نشرت مجموعة من الصور التي تجمعهما خلال التصوير.

ويعرض يوميًّا الساعة 8:30 مساءً على شاشة السومرية، ويمكنكم مشاهدة جميع حلقاته "جوقة عزيزة" على الموقع الرسمي.