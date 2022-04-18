"إليسا" توقع الشاب خالد في أزمة

بعد نجاح الحملة الإعلانية التي قدمها الشاب خالد ومحمد منير قبل أيام لمصلحة أحد البنوك المصرية، فوجئ صناع الحملة بأزمة.





حظرت إدارة يوتيوب الأغنية الدعائية لإعلان محمد منير والشاب خالد الجديدة، التي قُدّمت لمصلحة إعلان بنك القاهرة وذلك بعد تقديم الموسيقار محمد رحيم ما يثبت أن الأغنية مسروقة من أغنية له قُدمت بنسختين، نسخة عربية غنتها الفنانة إليسا والفنان الشاب مامي وأغنية بالفرنسية للشاب مامي والمطربة الفرنسيةzaho عام 2007، وهو الأمر الذي جعل إدارة يوتيوب توقف الأغنية بعد أن حققت مشاهدات عالية منذ طرحها.



حظر الإعلان

على صعيد آخر، كتب رحيم على صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك قائلاً: "الحمد لله رب العالمين، إدارة اليوتيوب العالمية تحظر إعلان بنك القاهره لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي سُرقت في إعلان بنك القاهرة".



وأضاف رحيم: "وسوف يُحظر الإعلان في كل المواقع وعلى الفضائيات تباعاً في الفترة القليلة القادمة، اذا لم يُتوصل لحل مع أصحاب الشأن، شكراً". وقف الأغنيةحظرت إدارة يوتيوب الأغنية الدعائية لإعلان محمد منير والشاب خالد الجديدة، التي قُدّمت لمصلحة إعلان بنك القاهرة وذلك بعد تقديم الموسيقار محمد رحيم ما يثبت أن الأغنية مسروقة من أغنية له قُدمت بنسختين، نسخة عربية غنتها الفنانة إليسا والفنان الشاب مامي وأغنية بالفرنسية للشاب مامي والمطربة الفرنسيةzaho عام 2007، وهو الأمر الذي جعل إدارة يوتيوب توقف الأغنية بعد أن حققت مشاهدات عالية منذ طرحها.حظر الإعلانعلى صعيد آخر، كتب رحيم على صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك قائلاً: "الحمد لله رب العالمين، إدارة اليوتيوب العالمية تحظر إعلان بنك القاهره لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي سُرقت في إعلان بنك القاهرة".وأضاف رحيم: "وسوف يُحظر الإعلان في كل المواقع وعلى الفضائيات تباعاً في الفترة القليلة القادمة، اذا لم يُتوصل لحل مع أصحاب الشأن، شكراً".

وكان الفنان محمد رحيم قد أعلن من قبل أن أغنية الإعلان سُرقت من لحن قدمه من قبل مع الفنانة إليسا والشاب مامي.

يُذكر أن الموسيقار المصري محمد رحيم قدّم على مدار مشواره الفني العديد من الألحان العالمية التي أثرت في مشوار جميع الفنانين الذين تعاملوا معه.