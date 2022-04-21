نوال الزغبي تكشف موقفها من الزواج وحقيقة ارتباطها بوائل كفوري (فيديو)

السومرية نيوز - متابعة



حلت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، ضيفة على حلقة اليوم من برنامج "كلام الناس" ، وتحدثت عن عدة أمور حول حياتها الخاصة والفنية، وكشفت موقفها من الزواج مجدداً .



وتحدثت الفنانة نوال الزغبي عن مواصفات رجل أحلامها، وقالت إن بسبب تجربتها الأولى في الزواج في سن مبكر، وكذلك استقلاليتها وشهرتها، أصبحت المقاييس صعبة بالنسبة لها، خاصة إنها لا تريد أن تتزوج رجلاً يقيديها ويمنعها من حريتها، بالإضافة إلى أنه ترى من الصعوبة أن تجد رجل شرقي يقبل أن تكون زوجته أشهر منه أو لديها نجومية، وهو الأمر الذي يخلق مشاكل دائماً بين الزوجين، خاصة عندما يشعر الرجل بتفوق المرأة عليه ووجود منافسة بينهما.

وذكرت نوال الزغبي إنها تفضل أن يكون زوجها المستقبلي متقبل لهذه الأمور، وتشعر معه بأمان شديد، ولكنها حتى اللحظة لا تريد الزواج ولا تفكر به، وكشفت شرطها للزواج من رجل من متزوج، وقالت إن شرطها الوحيد أن يكون لديه مشكلات بالفعل مع زوجته وفي علاقته الأولى، ولكن إذا كان سعيداً مع زوجته فلن تقبل ذلك، لأنها لا تريد تخريب أسرة أحد.

وأضافت نوال الزغبي إنها لم تكرر تجربة الزواج مرة أخرى لأنها تزوجت في سن صغيرة، وتحملت مسئولية كبيرة بسبب أبنائها وتربيتها لهم، وقالت إنها كانت تقوم بدور الرجل والمرأة في نفس الوقت، وكان ذلك عبء كبير عليها، لذلك بعدما كبرت أرادت أن تعيش حياة العزوبية التي حرمت منها في تلك الفترة، لذلك فهي لم تتخذ قرار الزواج مجدداً حتى الآن.



وتحدثت الزغبي عن فترة بداياتها، وقالت إنها حققت شهرة كبيرة بعد أغنيتها "مين حبيبي أنا" مع وائل كفوري، وأضافت إن الشهرة في مصر لها طعم مختلف تماماً، وعلقت على شائعات ارتباطها بوائل كفوري وقالت إنها بسبب نجاح الأغنية ولأن البعض من الجمهور كان يتمنى حدوث ذلك، ولكن وائل كفوري صديق مقرب لها فقط.