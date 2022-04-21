مسلسل"انحراف".. أحمد صفوت يبدأ الشك في روجينا ومقتل ميدو عادل

يواصل مسلسل "انحراف" أحداثه المشوقة مع الفنانة روجينا في دور الطبيبة النفسية "حور"، حيث يتناول العمل قضايا اجتماعية مهمة تثير اهتمام الجمهور.



شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل "انحراف" للفنانة روجينا، تصاعدًا قويًا في الأحداث، حيث يتحدث الضابط شريف نوح، مع زوجته الدكتورة حور،عن قضايا القتل المتتالية، ثم يذهب إلى رئيسه في العمل، ويخبره بأنه يشك بنسبة كبيرة بأن زوجته الدكتورة حور هي القاتلة التي وراء كل هذه الجرائم، ويقول له أن يتتبع هاتفها وتحركاتها بموافقة النيابة.

مقتل ميدو عادل في مسلسل "انحراف"

بعد أن حصل على تصريح لمراقبتها، تترك الدكتورة حور هاتفها في شقتها، وتذهب من أجل الانتقام من الدكتور أمير عادل "ميدو عادل" وتقوم بقتله وشنقه، وعمل بث مباشر من هاتفه المحمول، يظهر فيه وهو مشنوق ومعلق بالسقف، وتختتم أحداث الحلقة العشرون من مسلسل انحراف بعثور ضابط التحقيقات على سلسلة حريمي في موقع جريمة قتل الدكتور أمير عادل.

يشارك النجمة روجينا في بطولة مسلسل" انحراف" الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



يعرض المسلسل يوميًّا الساعة 10 مساءً على شاشة السومرية ويمكنكم مشاهدة جميع حلقاته على الموقع الرسمي.