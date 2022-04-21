حسن عسيري يكشف قيمة ما تقاضاه للظهور ببرنامج رامز جلال (فيديو)

كشف الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري، قيمة الأجر المادي الذي تقاضاه من برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، في نسخة عام 2020 والتي عرضت حينها باسم "رامز مجنون رسمي".
وقال عسيري، في لقاء مع مواطنه الإعلامي السعودي علي العلياني، عبر برنامج ”مراحل“ الذي تبثه فضائية "sbc" السعودية، إن ما تقاضاه حينها للظهور في برنامج رامز جلال كان مبلغ 450 ألف دولار أمريكي.
وأشار إلى أن "تصوير مشاهد حلقته مع رامز استغرق 22 يوما".
ولفت عسيري، إلى إيهامه بأنه كان يصور فيلما طوال هذه المدة، وكان مترددا في البداية، من المشاركة في الفيلم الذي اتضح بعد ذلك أنه مقلب رامز جلال.
وحول التكهنات التي تحدثت عن علمه المسبق بالمقلب خاصة أنه ظهر حينها خلال الحلقة وهو في كامل هدوئه، أكد عسيري عدم صحة ذلك، مشددا على أنه تفاجأ بعد انتهاء التصوير أنه تعرض لمقلب.
وقال: "والله لم أعلم حينها أنه كان مقلبا، مستشهداً برسالة وصلته عبر "واتساب" من أحد الأشخاص الذي وثّق تعليقا يقول ”حسن عسيري ما كان يدري بالمقلب لأنه ظهر طبيعي.. وحسن ممثل سيئ، لو كان يدري كان فشل واتضح أنه يمثل".
وأضاف، "عقب الحلقة حينها جالي أسئلة كثيرة على أني كنت أعلم، حتى سمعت تصريحا للفنانة السورية سوزان نجم الدين تقول إنني أيضا كنت على علم، وأقول لها إني والله ما كنت أدري بهذا المقلب وظهرت طبيعياً".