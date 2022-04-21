حسن عسيري يكشف قيمة ما تقاضاه للظهور ببرنامج رامز جلال (فيديو)

وقال عسيري، في لقاء مع مواطنه الإعلامي السعودي علي العلياني، عبر برنامج ”مراحل“ الذي تبثه فضائية "sbc" السعودية، إن ما تقاضاه حينها للظهور في برنامج رامز جلال كان مبلغ 450 ألف دولار أمريكي.وأشار إلى أن "تصوير مشاهد حلقته مع رامز استغرق 22 يوما".ولفت عسيري، إلى إيهامه بأنه كان يصور فيلما طوال هذه المدة، وكان مترددا في البداية، من المشاركة في الفيلم الذي اتضح بعد ذلك أنه مقلب رامز جلال.وحول التكهنات التي تحدثت عن علمه المسبق بالمقلب خاصة أنه ظهر حينها خلال الحلقة وهو في كامل هدوئه، أكد عسيري عدم صحة ذلك، مشددا على أنه تفاجأ بعد انتهاء التصوير أنه تعرض لمقلب.