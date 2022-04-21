شدّ شعر وشجار بين فنانتين لبنانية وسوريّة في "جوقة عزيزة"(فيديو)

وشهد الفيديو عِراكاً حامياً بين شخصيتَي "فريدة الرجفان" و"شارلوت" "فوق رأس" زوجهما "حمدي حميها" بحضور أبنائه "عزت أزيرة" و"عزمي نسوان" و"عادل المسطول" و"منيرة فرفش معنا".وأبرزت الكواليس الضحك بين الممثلتين إيمان عبد العزيز وغنوة محمود بعد تأديتهما المشهد العنيف.وبدأت أحداث مسلسل "جوقة عزيزة" تتصاعد بوتيرة عالية على الصعيدين الدرامي والاستعراضي، إذ تقترب المؤامرات السياسية من ذروتها في أحد جوانب العمل، كما تحصل المواجهة بين شخصيتَي "عزيزة خوخة" و"حمدي حميها" بعد مسيرة طويلة جمعتهما.جوقة عزيزة من بطولة نسرين طافش، سلوم حداد، أيمن رضا، وسام حنا، هبة نور، عدنان أبو الشامات وغيرهم من النجوم السوريين واللبنانيين.المسلسل يعرض يوميّا الساعة 8:30 مساءً على شاشة السومرية. ويمكنكم مشاهدة حلقاته عبر الموقع الرسمي.