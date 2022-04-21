ابن الـ19 عامًا يكتشف خنجرًا أثريًّا هامًّا

وفي التفاصيل، اكتشف ان الـ19 عامًا الخنجر في هالترن أم سي، وهي بلدة صغيرة في ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية.وكان الخنجر غير معروف تقريبًا بفضل قرون من التآكل. لكن تسعة أشهر من الحفر الرملي الدقيق كشفته.ولقد كان هذا الاكتشاف نادرًا للغاية بالنسبة لفريق علماء الآثار.ويعود تاريخ هذا الخنجر إلى أكثر من 2000 عام ويُرجّح أنه استخدم في المعارك ضدّ القبائل الجرمانيةفي القرن الأول الميلادي.وعلى الرغم من الحفريات الأثرية التي تجري في الموقع منذ ما يقرب من 200 عام ، لم يتم العثور على سلاح متطور ومحفوظ جيدًا مثل الخنجر من قبل.وأعاد الأخصائيون الخنجر إلى حالته الأصلية بشكل مذهل إذ عاد مقبضه لامعًا وغمده مطعماً بالفضة.ويُعرض الخنجر الذي تم ترميمه في متحف التاريخ الروماني في هالترن.