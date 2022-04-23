تشيلسي يخسر نجميه أمام وست هام

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا"، أن غياب كوفاسيتش سيستمر بسبب مشكلة في أربطة الكاحل، بينما يعاني روديجر من إصابة في الفخذ.ومن جانبه، يواصل كالوم هودسون أودوي معركته مع مشكلة الظهر التي يعاني منها، لذا على الأرجح لن يكون جاهزا أيضا في الوقت المناسب لمواجهة وست هام.ويعاني وست هام كذلك من أزمة إصابات في الدفاع، حيث انضم عيسى ديوب لكورت زوما وأنجيلو أوجبونا في قائمة الغائبين، ليصبح كرايج داوسون قلب الدفاع الوحيد الجاهز في الفريق.