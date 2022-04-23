"غوغل" يحتفي بالفنانة التشكيلية العراقية نزيهة سليم.. فمن هي؟

السومرية نيوز – متابعة



يحتفي محرك البحث "غوغل"، اليوم السبت، بالفنانة التشكيلية العراقية نزيهة سليم، وخصص أداته العالمية للبحث بلوحة مرسومة لها وهي تحمل فرشاة ومن خلفها لوحات، بمناسبة ذكرى ميلادها.



من هي الفنانة نزيهة سليم؟

نزيهة محمد سليم فنانة تشكيلية من العراق، ولدت عام 1927 في مدينة إسطنبول بتركيا، لأبوين عراقيين.



برز من أسرتها الفنانون المشهورون سعاد سليم، ونزار سليم، وجواد سليم، الذي كان له دور في عمل نصب الحرية المشهور في بغداد.



نشأت نزيهة سليم في وسط عائلي يهتم بالثقافة والمعرفة والفنون، والدها (محمد سليم علي الموصلي) كان رساما ومديرا عاما وأول أستاذ رسم للأمير غازي، وأخوتها فنانون أيضا. نزيهة محمد سليم فنانة تشكيلية من العراق، ولدت عام 1927 في مدينة إسطنبول بتركيا، لأبوين عراقيين.برز من أسرتها الفنانون المشهورون سعاد سليم، ونزار سليم، وجواد سليم، الذي كان له دور في عمل نصب الحرية المشهور في بغداد.نشأت نزيهة سليم في وسط عائلي يهتم بالثقافة والمعرفة والفنون، والدها (محمد سليم علي الموصلي) كان رساما ومديرا عاما وأول أستاذ رسم للأمير غازي، وأخوتها فنانون أيضا.



وعن شغفها في الرسم ومسيرتها به، تأثرت نزيهة بوالدها في تجربتها، حيث كان يعلمهم تكبير الصور بالمربعات، وجر خط مستقيم بسحب القلم من اليسار إلى اليمين على أن يقطعوا أنفاسهم حتى ينتهوا من ذلك، وأن يظللوا ويقيسوا الأحجام، في حين توفي عندما كانت صغيرة وكانت تبلغ من العمر 7 سنوات، لتبدأ في التحول إلى نوع جديد من الفن العراقي، إذ استطاعت اكتساب شعبية واسعة للغاية بين الجمهور سواء في الدول العربية أو في الدول الأخرى. وعن شغفها في الرسم ومسيرتها به، تأثرت نزيهة بوالدها في تجربتها، حيث كان يعلمهم تكبير الصور بالمربعات، وجر خط مستقيم بسحب القلم من اليسار إلى اليمين على أن يقطعوا أنفاسهم حتى ينتهوا من ذلك، وأن يظللوا ويقيسوا الأحجام، في حين توفي عندما كانت صغيرة وكانت تبلغ من العمر 7 سنوات، لتبدأ في التحول إلى نوع جديد من الفن العراقي، إذ استطاعت اكتساب شعبية واسعة للغاية بين الجمهور سواء في الدول العربية أو في الدول الأخرى.