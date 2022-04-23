هكذا رد الشاعر العراقي فائق حسن على خبر انفصاله عن "أصالة نصري"

وكانت الشائعات، التي تحدثت عن انفصال وقع بين الثنائي بعد أقل من سبعة شهور على إعلان زواجهما، قد زادت حدتها بعد ظهور أصالة قبل عدة أيام وحدها في حفل المتحف القومي المصري.وجاء رد حسن، من خلال نشر صور وفيديوهات لمشاركة أصالة في الحفل على صفحة شركة تنظيم الحفلات والتسويق التي يملكها على موقع (إنستغرام)، وكتب تحت الصور والفيديوهات عبارة: (الأصالة من حفل المتحف القومي للحضارة المصرية)".بدورها، نفت شام الذهبي أنباء طلاق والدتها من حسن، وقالت في تصريحات صحافية إن كل الأقاويل التي تتردد عن انفصال والدتها غير صحيحة، مطالبة الجميع بالكف عن إطلاق مثل هذه الشائعات.