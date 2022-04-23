منها أغنية "طبلة".. أحداث مشوقة في مسلسل "جوقة عزيزة" (فيديو)

وبدأت أحداث مسلسل "جوقة عزيزة" تتصاعد بوتيرة عالية على الصعيدين الدرامي والاستعراضي، إذ تقترب المؤامرات السياسية من ذروتها في أحد جوانب العمل، كما تحصل المواجهة بين شخصيتَي "عزيزة خوخة" و"حمدي حميها" بعد مسيرة طويلة جمعتهما.جوقة عزيزة من بطولة نسرين طافش، سلوم حداد، أيمن رضا، وسام حنا، هبة نور، عدنان أبو الشامات وغيرهم من النجوم السوريين واللبنانيين.