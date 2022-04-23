منها أغنية "طبلة".. أحداث مشوقة في مسلسل "جوقة عزيزة" (فيديو)

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل "جوقة عزيزة" مفاجأة من العيار الثقيل على أكثر من جانب، إذ طُرحت أغنية "طبلة" بصوت سلوم حداد بشخصية "حمدي حميها" ورقص هبة نور بدور "منيرة فرفش معنا" مع دخول كرم الشعراني بشخصية "عزمي نسوان" إلى الاستعراض من خلال ارتدائه بدلة رقص شرقي وتقديمه لوحة راقصة كاملة.
وبدأت أحداث مسلسل "جوقة عزيزة" تتصاعد بوتيرة عالية على الصعيدين الدرامي والاستعراضي، إذ تقترب المؤامرات السياسية من ذروتها في أحد جوانب العمل، كما تحصل المواجهة بين شخصيتَي "عزيزة خوخة" و"حمدي حميها" بعد مسيرة طويلة جمعتهما.
جوقة عزيزة من بطولة نسرين طافش، سلوم حداد، أيمن رضا، وسام حنا، هبة نور، عدنان أبو الشامات وغيرهم من النجوم السوريين واللبنانيين.
المسلسل يعرض يوميّا الساعة 8:30 مساءً على شاشة السومرية. ويمكنكم مشاهدة حلقاته عبر الموقع الرسمي.