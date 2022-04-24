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نادية الجندي تكشف سبب غيابها عن دراما رمضان (فيديو)

فن وثقافة

2022-04-24 | 05:17
نادية الجندي تكشف سبب غيابها عن دراما رمضان (فيديو)
370 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

قالت الفنانة المصرية نادية الجندي، في حوار تلفزيوني، إن سبب غيابها عن السباق الدرامي الرمضاني هو أنها رفضت جميع السيناريوهات التي عرضت عليها بسبب ضعف مستواها.

وأوضحت الجندي أنها أكثر ممثلة اكتشفت وجوها جديدة قدمتها للساحة الفنية في مصر، وأنها تنبأت بنجاحهم وكان من بينهم الفنان الراحل أحمد زكي ومواطنه الفنان ياسر جلال.

وأضافت نادية الجندي في حوار مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن جميع من شارك معها في أعمال فنية كانوا عمالقة في الفن وليسوا ممثلين صغارا.



وتحدثت الفنانة المصرية عن وقف الرقابة في مصر لفيلمها الشهير "5 باب" في منتصف الثمانينيات، مع الفنانين عادل إمام والراحل فؤاد المهندس، مشيرةً إلى أنها هددت باعتزال التمثيل نهائياً حال عدم عرض الفيلم من جديد وإلغاء قرار وقفه.

وقالت إن الفيلم تم إيقافه حينها بسبب فعل فاعل، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال أول 10 أيام من عرضه، مشيرةً إلى أن السلطات المصرية حينها أجبرت على الدفع بعناصر الأمن المركزي لمنع التدافع والزحام في منطقة الأوبرا بالعاصمة القاهرة، بسبب جماهيرية الفيلم الكبيرة حينها والإقبال على قاعات السينما التي تعرضه.



وتابعت: "في ناس استكتروا علينا النجاح ده وقتها وقالوا (إزاي نادية الجندي وعادل إمام وفؤاد المهندس في عمل واحد) عشان كدا كان في فعل فاعل.. بس بعد النجاح ده كله كان الفيلم يتوقف؟!.. عشان كدا هددت بالاعتزال حال عدم التراجع".

وقالت إن "المخرج الراحل أشرف فهمي هو من أقنعها بعد ذلك بالعودة من جديد، بعد أن عرض عليها فيلم "الخادمة" الذي أنتجه وأخرجه وكان من تأليف نجيب محفوظ، مشيرة إلى أنه ألح عليها حينها بشكل كبير، حتى عادت من جديد وحقق الفيلم حينها نجاحا كبيرا". 



وحول عدم وجودها الفترة الأخيرة بشكل متواصل في الأعمال الفنية، انتقدت نادية الجندي كتاب السيناريو المتواجدين في الساحة الفنية المصرية حاليا، معتبرة أنهم السبب في غيابها، بالقول: "مبقاش فيه كتاب بيعملو موضوعات تقيلة زي زمان".

وأضافت: "دلوقتي في استسهال، لو موضوع ما نجح تلاقيهم بيقلدوه، كمان يكتب من المسلسل مثلا 5 حلقات فقط ويقولوا لسه هنكمله، عشان كدا برفض أعمال كتير، أنا زمان الكتاب الكبار اللي اتعملت معاهم مصطفى محرم ووحيد حامد وغيرهم كانوا بيكتبوا السيناريو 6 مرات".

وأشارت إلى أنها "عرض عليها أكثر من عمل للمشاركة في السباق الرمضاني الجاري، إلا أنها رفضتها جميعا بسبب ضعف السيناريو"، بحسب قولها.
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