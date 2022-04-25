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أول رد فعل لـ فاندام بعد جدل حذف تدويناته عن مشاركته في برنامج "رامز"(صوره وفيديو)

فن وثقافة

2022-04-25 | 03:05
أول رد فعل لـ فاندام بعد جدل حذف تدويناته عن مشاركته في برنامج "رامز"(صوره وفيديو)
765 مشاهدة

جان كلود فان دام النجم العالمي تصدر اهتمامات الجمهور منذ أن تم الإعلان عن أنه سوف يشارك النجم رامز جلال في برنامج المقالب الجديد "رامز موفي ستار" الذي بدأ عرضه في شهر رمضان الجاري.

وتردد خلال الفترة الماضية أن النجم العالمي قد حذف كل ما يخص برنامج "رامز موفي ستار" من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كان قد روج لها مؤخرًا، وهو ما أثار التساؤلات حول سبب الحذف بين الجمهور المتابع.

إلا أن النجم العالمي عاد مجددًا للترويج إلى أحدث برامج مقالب رامز جلال والذي يعرض عبر شاشة MBC مصر، حيث عبر عن مدى سعادته مؤخرًا بتحقيق البرنامج لـ730 مليون مشاهدة في أول 8 أيام في رمضان.

ونشرت الصفحة الرسمية لفاندام على "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "سعيد لمعرفة أن برنامج المقالب الذي شاركت فيه وصل إلى 730 مليون مشاهدة في 8 أيام فقط"، كما حرص على نشر تدوينة ترحيب بلاعب كمال الأجسام العالمي بيج رامي.

ونشرت الصفحة الرسمية لفاندام مقطع من الحلقة التي حلق فيها بيج رامي ضيفًا على البرنامج، وعلق قائلًا: "مواجهة العمالقة مع العضلات.. مستر أوليمبيا 2020 و2021، ولاقى المقطع تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور المتابع.

يُذكر أن برنامج "رامز" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، وشهدت الحلقات الماضية وجود العديد من النجوم والمشاهير الذين حلوا ضيوفا على البرنامج ومنهم غادة عادل ونجلاء بدر وياسمين صبري ودرة وغيرهم.

يُذكر أن برنامج "رامز" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، وشهدت الحلقات الماضية وجود العديد من النجوم والمشاهير الذين حلوا ضيوفا على البرنامج ومنهم غادة عادل ونجلاء بدر وياسمين صبري ودرة وغيرهم.
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