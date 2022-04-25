مشهورة سعودية تثير الجدل بتوثيق طلاقها في مقطع مصور (فيديو)

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، زهرة سعود، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توثيقها لحظة انفصالها عن زوجها في مقطع فيديو.



ووثقت زهور سعود، لحظة طلاقها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وعلقت بالقول: "أعلن رسميا انفصالي عن أبو سعود"، وتابعت:"يمه ما صدقتها حتى سمعت طالق ما أقوى الكلمة".



وأشارت زهرة سعود في عبارة دونتها على مقطع الفيديو الذي وثق لحظة طلاقها، إلى أنها هي من طلبت الطلاق من زوجها، مؤكدة أنها لم تر من زوجها سوى كل خير، بحسب قولها.

وعقب نشر الفيديو، أعادت الصفحات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الفيديو مرة ثانية، ليتداول على نطاق واسع.



واعتبر ناشطون أن تصرف المشهورة السعودية بسبب ما وصفوه بـ"مرض الشهرة" لاستعراض أمور خاصة ولحظات ليس مكانها مواقع التواصل، فيما رأى آخرون أن الطلاق ليس حقيقياً وهدفه زيادة المتابعين.