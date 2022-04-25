أصالة تحسم الجدل حول انفصالها عن زوجها العراقي فائق حسن (صورة)

حسمت الفنانة أصالة، الجدل حول انفصالها عن زوجها فائق حسن بعد أن انتشرت شائعات تفيد بانفصالهما مؤخرا.



وعبر خاصية القصص المصورة بحسابها على "إلانستغرام"، نشرت أصالة صورة رومانسية تجمعها بزوجها وعلقت عليها "الحمدالله نحنا مع بعض ولبعض."





وأسعد رد أصالة محبيها، مؤكدين أنهم كانوا ينتظرون أن تكذب الشائعات التي أستهدفتها، فيما علق البعض أن الغيرة تتسرب عند البعض بسبب نجاح الفنانة السورية مهنيا وفي حياتها الخاصة. وما عزز هذه الشائعة هو غياب حسن عن حفل أصالة الغنائي الأخير الذي أحيته في القاهرة، على غير عادتهوأسعد رد أصالة محبيها، مؤكدين أنهم كانوا ينتظرون أن تكذب الشائعات التي أستهدفتها، فيما علق البعض أن الغيرة تتسرب عند البعض بسبب نجاح الفنانة السورية مهنيا وفي حياتها الخاصة.

وكان فائق حسن قد سبق زوجته أصالة وكذب الشائعات، مؤكدا أن غيابه عن حفل أصالة الأخير جاء لأنشغاله بأعمال النجم العراقي ماجد المهندس الذي يعمل لديه كمدير أعماله.