"وائل جسار" يهاجم "ميريام فارس" ويتحدث عن علاقته بإسرائيلية

وقال جسار: "في بدايات ميريام فارس كليباتها مستفزة لكل العالم، كانت تركز بس بمناطق معينة وهاد الشي مستفز، فلما إنتي يكون عندك صوت حلو، لازم تبيني جماله، ولما بالكليبات يتم التركيز على محلات معينة، فهيدا شي مستفز بالنسة إلي وللناس الكبيرة".وأضاف: "ميريام عندها صوت حلو وأنا والجمهور بنحبه، وبتمنالها التوفيق في حياتها ولكنها حرة في تصرفاتها".وتطرق وائل جسار لأمور أخرى كصحة علاقته مع فتاة إسرائيلية بقوله: "في الأول طلعت الإشاعة إني مرتبط بفتاة فلسطينية عايشة في إسرائيل ثم تطور الأمر للقول بأنها إسرائيلية، ونفسى كان يبقى في دليل واحد من الناس اللى روجت للشائعة دي، واستغربت جدًا لأن اللي عمل كده بيأذيني بالقول اني ارتبطت بفنانة إسرائيلية".