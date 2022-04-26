نداء شرارة: اترك الغناء ولا اتخلى عن حجابي

اكدت الفنانة الاردنية نداء شرارة مرة اخرى انها لن تتخلى عن حجابها بسبب مهنتها كفنانة، وهو الامر الذي دائماً ما تسأل عنه ويثار حوله الكثير من الجدل.



وفي احدث مقابلة تلفزيونية لها، وعند سؤالها "خلعي للحجاب مسألة وقت ولا استطيع ان اكمل الغناء به، حقيقة ام إشاعة"، قالت:"اكيد اشاعة، انا بخلع الغناء ولا اخلع الحجاب، ازا في شي بينخلع فهوي الغناء".

وعن امكانية توقفها عن الغناء، قالت شرارة: "طبعاً بس ما بتخلى عن شكلي".

ونشرت شرارة مقطع فيديو من المقابلة عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، وعلّقت بالقول:"اشاعة كل شهر بتتكرر منذ خمس سنوات، وما عندي رد آخر غير هيك".