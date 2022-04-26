سلمى رشيد تكشف تفاصيل خلافها مع أحلام (فيديو)

وقالت في مقابلة تلفزيونية إنه "في بداية مسيرتها عُرضت عليها المشاركة في مهرجان بالمغرب، وتم الاتفاق على كل شيء، لكنها علمت لاحقًا أن الفنانة أحلام التي كان من المقرر أن تؤدي في ذلك المهرجان رفضت وجودها".وأوضحت أن "أحلام أبلغت منظمي المهرجان أنه إذا أرادوا لها أن تغني فيه فعليهم إلغاء اسم سلمى رشيد، لكنها أدركت أن هذا يبدو أنه من شخص أراد أن يفرق بينهما، خاصة أنها تخرجت منه، برنامج كانت أحلام فيه من لجنة تحكيم "آراب أيدول".وأشادت النجمة المغربية بالفنانة أحلام وقالت إنها عطوفة القلب لدرجة أنها تطعمك بيدها وتحبها.وانتقدت سلمى رشيد خلال اللقاء أغاني الفنان اللبناني عاصي الحلاني ومواطنتها ميريام فارس باللهجة المغربية، وأوضحت أنها تقول رأيها كواحدة من الجمهور، وتعترض فقط على بعض المصطلحات المستخدمة في الأغاني التي تعتبرها غير مناسبة.