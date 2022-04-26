بعثة إيطالية تزور مدينة بابل الآثارية (صور)

السومرية نيوز- بابل



زارت بعثة إيطالية من جامعة كافسكوري بمدينة البندقية برئاسة البرفسور "لوشو" مدينة بابل الآثارية، اليوم الثلاثاء.



وقال مفتش آثار وتراث بابل حسين فليح الشمري في بيان ورد للسومرية نيوز، إنَّ "رئيس وأعضاء البعثة ناقشوا أهمية التعاون المشترك بين جامعة كافسكوري والهيئة العامة للآثار والتراث من أجل وضع خطة عمل لمسح وتوثيق المواقع الآثارية في محافظة بابل".

وأضاف الشمري ان "الوفد قام بجولة اطلعوا فيها على أهم المعالم الآثارية داخل المدينة مبدين إعجابهم الشديد بعمرانها ومعابدها وبواباتها الشاخصة".