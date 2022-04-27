فنانة كويتية تعلن حملها على الهواء (فيديو)

السومرية نيوز - متابعة



حلَّت الفنانة الكويتية هنادي الكندري وزوجها الممثل محمد الحداد ضيفان في برنامج "ليالي رمضان" مع الإعلاميين إلهام علي خالد سقر، وكشفا العديد من الأسرار المتعلقة بحياتهما الشخصية والعملية.





وفاجأت هنادي الكندري متابعيها والمشاهدين بإعلان خبر حملها لأول مرة وعلى الهواء مباشرة، بعد انتشار شائعات حملها بسبب صورها الأخيرة التي ظهرت بها بملامح مختلفة؛ ما دفع إلهام علي للغناء لها احتفالًا بالأخبار السعيدة.





وأشارت الكندري أنها علمت بخبر حملها قبل يوم واحد من تصوير مسلسلها "كيد الحريم"، الأمر الذي دفعها للتوتر خاصة أن حملها السابق كان صعبًا للغاية، كما ولدت أطفالها وهم في الشهر السابع.



من جهة أخرى، أعرب محمد الحداد عن قلقه إزاء صحة الكندري؛ بسبب متاعب الحمل التي ترافقها. وأشارت الكندري أنها علمت بخبر حملها قبل يوم واحد من تصوير مسلسلها "كيد الحريم"، الأمر الذي دفعها للتوتر خاصة أن حملها السابق كان صعبًا للغاية، كما ولدت أطفالها وهم في الشهر السابع.من جهة أخرى، أعرب محمد الحداد عن قلقه إزاء صحة الكندري؛ بسبب متاعب الحمل التي ترافقها.

وحول أسماء الأطفال، اختلف الثنائي حول طبيعة الأسماء التي يودان تسمية مولودهما الجديد بها، فمحمد حداد يحب الأسماء الكلاسيكية وليست العصرية، بينما الكندري تحب الأسماء العصرية والغريبة، فقد أسمت طفليها التوأم "إيفا وآدم".



وفي وقت سابق، أحدثت الكندري موجة من الجدل بسبب مظهرها الغريب خلال خضوعها لجلسة مكياج وتصفيف شعر،