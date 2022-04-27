مسلسل خليجي يثير الغضب بسبب مشهد يتضمن إيحاءات جنسية (فيديو)

السومرية نيوز - متابعة
أحدث مشهد من مسلسل "الفنر" الذي يعرض على قناة "سما دبي" ضجة وجدلًا كبيرين لاحتوائه على مشاهدة خادشة للحياء العام وتضمنه ألفاظ تهين المرأة.
وشارك الكاتب والمحلل الصحفي الإماراتي، محمد تاقي، منشورًا عبر حسابها على موقع "تويتر" مُرفقًا بفيديو المشهد، وكتب: "اعتذر لعرض هذا المحتوى لكن السؤال كيف لفنان او فنانة ان يقبلوا مثل هذه الادوار … للاسف".
ويستعرض المشهد حوار بيم موظفي لإحدى الشركان، يسأل أحدهما الآخر عن مواصفات فتاة أحلامه، ليجيبه الآخر واصفًا جسدها: "انا احب المربربة.. احب المتان.. ابغى وحده شاله شيل.. اموت في الوزن الثقيل.. ما يعبي راسي غير المليانة.. ترى اذا ما كانت شاله شيل تراني بطلع من المكتب".
ولم يتوقف المشهد هنا، فتعرض لقطة أخرى تظهر فيها سيدة سمينة بمؤخرة ممتلئة، حينها يحدق فيها بشهوانية قائلًا: "عز الطلب".
وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم واستهجانهم لهذا المشهد واصفين إياه بالمقزز، فكتب أحدهم: "حوار هابط ومنظر مقزز ب اسم الكوميديا طيح الله حظهم".
وأضاف آخر: "الفن رسالة للشعوب فعيب مسلسل مثل هذا يهدم افكار انرسمت و تظهر الشعب بهذا المنظر رغم ان الاعلام الاماراتي رسم لنا الشاب الاماراتي الطموح المحترم".
وعلَّقت إحدى المتابعات: "اخوانا بدولة الإمارات مستحيل يرضون بهذا المشهد ،مشهد بجد عيب ، الألفاظ والممثلين كيف قبلو بجد بهذا الشي".