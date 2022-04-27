مسلسل خليجي يثير الغضب بسبب مشهد يتضمن إيحاءات جنسية (فيديو)

وشارك الكاتب والمحلل الصحفي الإماراتي، محمد تاقي، منشورًا عبر حسابها على موقع "تويتر" مُرفقًا بفيديو المشهد، وكتب: "اعتذر لعرض هذا المحتوى لكن السؤال كيف لفنان او فنانة ان يقبلوا مثل هذه الادوار … للاسف".ويستعرض المشهد حوار بيم موظفي لإحدى الشركان، يسأل أحدهما الآخر عن مواصفات فتاة أحلامه، ليجيبه الآخر واصفًا جسدها: "انا احب المربربة.. احب المتان.. ابغى وحده شاله شيل.. اموت في الوزن الثقيل.. ما يعبي راسي غير المليانة.. ترى اذا ما كانت شاله شيل تراني بطلع من المكتب".