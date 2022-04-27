الفنان العراقي"علي يوسف" وزوجته يستعرضان تفاصيل ولادة طفلتهما الثانية (صورة)

استعرضت زهراء البصري تفاصيل ولادتها في المستشفى عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث أظهرت غرفة الولادة في المستشفى، كما ظهرت وهي على سرير الولادة، بينما نشرت لحظات الولادة ولحظة إبطار الطفلة لنور الشمس.

كما شاركت زهراء بكاء الطفلة بصوت مرتفع عند أخذها اللقاح، وشكرت زهراء زوجها الذي كان بجانبها لحظة بلحظة خلال ولادتها لطفلتها الثانية، وكشفت بانها كانت هذه أول مرة تراه بهذا الشعور وهو يبكي من الفرح وخائف على الطفلة.ونشرت زهراء أيضاً العديد من الصوور لطفلتها الأولى "ملك" وهي متواجدة في المستشفى في اليوم الثاني من ولادتها، كما نشرت العديد من الصور فور عودتها للمنزل.ويشار بان علاقة الفنان العراقي علي وزهراء البصري هي من أكثر العلاقات التي تلفت انتباه الجمهور وذلك بعد ارتباط علي بالفنانة هند البلوشي وطلاقه منها.وكانت الفنانة الكويتية هند البلوشي قد اعلنت بشكل صادم عن ارتباطها بالفنان العراقي بشكل سري، فيما نفى الفنان العراقي هذه الزيجة واشتعلت حرب كلامية الكترونية كبيرة بين الثنائي على السوشال ميديا.وبدأ اسم زهراء البصري بالتداول والظهور على السوشال ميديا بسبب هذه الزيجة واصرار البصري على نفسي زواج زوجها.