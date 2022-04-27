من هي الفنانة المصرية التي قبَّل الرئيس الفرنسي يدها؟ (فيديو)

وأبهرت فرح الديباني الحضور والمتواجدين بصوتها الأوبراتي العذب أثناء أداء النشيد الوطني الفرنسي La Marseillaise، وذلك عقب الخطاب الحماسي الذي أدلاه الرئيس الفرنسي المنتخب أمام مؤيديه من الشعب الفرنسي الذين تجمهروا أمام برج إيفل.وبعد انتهاء أداء فرح المبهر، صفَّق لها الحضور وتقدم منها الرئيس الفرنسي ليصافحا وانحنى مقبِّلًا يدها. في حين تقدَّمت زوجته سيدة فرنسا الأولى مًصافحةً إياها ومقبلة لها، حيث أثنت على أدائها الرائع.

يذكر أن الديباني بدأت رحلتها في الفن الأوبرالي منذ سن صغيرة، فقد تعلمت عزف البيانو في في معهد الكونسرفتوار، وشاركت في العديد من مسابقات غناء الأوبرا، ما ساعدها للمشاركة في حفلات دار الأوبرا المصرية.والجدير بالإشارة إلى الديباني، التي تنحدر أصولها من الإسكندرية، درست تخصص العمارة، ثم قررت الانتقال إلى برلين من أجل دراسة الغناء الأوبرالي، بعدها انتقلت إلى فرنسا، وأصبحت مؤهلة للغناء على خشبة مسرح أوبرا باريس بعدما خاضت اختبار التصفيات التي ضمت 780 شخصًا.وتعتبر أول عربية تؤهل للغناء على خشبة مسرح أوبرا باريس.