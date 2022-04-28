مسلسل "انحراف".. باسم مغنية يكشف حقيقة روجينا

وكشفت الأحداث إنها مريضة نفسية، وانتحلت صفة الدكتورة حور، الأمر الذي مثل صدمة كبيرة للمشاهدين، وغير مجرى سير التحقيقات والأحداث بشكل كامل، وهذا ما أكده الطبيب النفسي الذي كان يتولى مسؤولية علاجها، ويقدمه الفنان اللبناني باسم مغنية، حيث حضر إلى قاعة المحكمة، وكشف حقيقة شخصية حور.وأكد الدكتور إياد سليمان رشدي "باسم مغنية"، أنه الطبيب النفسي الخاص بحالة حور، وقال في المحكمة أن حور "روجينا"، اسمها الحقيقي "وسام عبد الحميد السيد"، نزيلة رقم 210 بمستشفى الأمراض النفسية.كما كشفت الحلقة تفاصيل شخصية رجال الأعمال طلعت الدقاق "محمد لطفي"، والذي قتلته حور "روجينا" في الحلقة الأولى، وخلق حالة من الجدل، حيث ذهبت الدكتورة سارة صديقة حور للحديث معها، أملا في التعرف على أسباب قتل رجل الأعمال طلعت الدقاق.يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني...