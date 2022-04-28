صحبة زوجها.. اتهام ممثلة بريطانية بالاعتداء الجنسي على طفلة وتصويرها!

وقالت الفتاة البالغة الآن، إن "زارا فيثيان وفيكتور مارك قاما بتصوير الاعتداء عليها في محاولة لإنشاء مشاهد إباحية".ويزعم أن الإساءة حدثت بين عامي 2005 و2008، عندما كان الزوجان يدرسان فنون قتالية في نوتنغهامشاير.واستمع المحلفون في محكمة نوتنغهام كراون إلى مقابلة للشرطة مع الشابة، التي كان يتراوح عمرها بين 13 و15 عاما وقت الانتهاك المزعوم، وتحدثت عن تفاصيل الجرائم الجنسية للنجمة وزوجها حتى قبل زواجهما.وقالت الفتاة للشرطة "كنت أعلم أنه خطأ لكنني لم أعرف كيف أتخلص من الموقف أو أقول أي شيء". وأضافت: "أتذكر أنني حاولت نسخ رد فعل زارا خلال ممارسة الجنس في ذلك الوقت لأنني نظرت إليها وحاولت أن أكون مثلها بكل الطرق".وينفي مارك البالغ من العمر 59 عاما، وزارا وعمرها 36 عاما، 14 تهمة تتعلق بنشاط جنسي مع طفل.