فنانة مصرية تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية "شيرين"، سر غيابها الكبير عن الفن في الآونة الأخيرة، موضحة أنها تدقق في اختيار الأعمال، كي تفتخر بها ابنتها وحفيدتاها.







وأضافت: "الآن أصبحت أكثر صعوبة في معايير اختياري، فإن كنت في السابق حريصة على أن أقدم عملا تفتخر به ابنتي، فالآن زاد حفيدتيّ، ولن أقدم عملا تستحي منه ابنتي أو حفيدتاي". وأضافت الفنانة شيرين خلال استضافتها وابنتها ميريت ببرنامج "ليالي رمضان" : "كنت في الماضي أدقق في الأعمال التي تعرض علي، وأجلس مع صناعها، وأتناقش معهم وأكون حريصة على ألا أقدم عملا يسيء لي ولابنتي وحفيدتيّ".وأضافت: "الآن أصبحت أكثر صعوبة في معايير اختياري، فإن كنت في السابق حريصة على أن أقدم عملا تفتخر به ابنتي، فالآن زاد حفيدتيّ، ولن أقدم عملا تستحي منه ابنتي أو حفيدتاي".

وأشارت شيرين إلى أن "المنتجين يعرضون عليها أعمالا كثيرة، ولكن يعرضون قبل وقت التصوير بأيام قليلة فلا تستطيع دراسة السيناريو بشكل جيد، لذلك تقوم بالاعتذار عنه".



جدير بالذكر أن الفنانة المصرية شيرين، من الفنانات التي حققت شهرة واسعة من خلال مجموعة من الأعمال الفنية التي شاركت فيها مع كبار الفنانين، منها فيلم "بخيت وعديلة" بأجزائه الثلاثة مع الفنان عادل إمام.