"معجب" يعرض على مشهورة سعودية مليون ريال مقابل الزواج منه

السومرية نيوز - متابعة



نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي طلبا لأحد متابعيها، عرض من خلاله الزواج عليها مقابل مبلغ مليون ريال (نحو 270 ألف دولار).









وشدد الشاب في معرض حديثه على أنه "على استعداد لدفع مليون ريال كمهر مقابل موافقة العتيبي على الزواج منه".



وأنكرت المشهورة السعودية ما أشيع عن طلاقها من الموسى، مطالبة متابعيها بـ"إغلاق الموضوع، وعدم التطرق إليه مجددا".



وعلقت: "لو فيه شي رسمي بقلكم، بس الناس تطلع إشاعات، فوز ما تبغى تقول، عشان ما حد يهاجمها (..) يبغون يلفتون الانتباه".



وختمت في ردها على الشاب بالقول، إنه "في حال انفصالها رسميا فستعلن ذلك على الملأ". وعرضت العتيبي عبر حسابها في "سناب شات"، عرض الشاب الذي أرسل طلبه تحت اسم "عبود"، إذ قال إنه على استعداد للزواج منها إذا كانت قد تطلقت من زوجها لاعب كرة القدم السابق أحمد الموسى.وشدد الشاب في معرض حديثه على أنه "على استعداد لدفع مليون ريال كمهر مقابل موافقة العتيبي على الزواج منه".وأنكرت المشهورة السعودية ما أشيع عن طلاقها من الموسى، مطالبة متابعيها بـ"إغلاق الموضوع، وعدم التطرق إليه مجددا".وعلقت: "لو فيه شي رسمي بقلكم، بس الناس تطلع إشاعات، فوز ما تبغى تقول، عشان ما حد يهاجمها (..) يبغون يلفتون الانتباه".وختمت في ردها على الشاب بالقول، إنه "في حال انفصالها رسميا فستعلن ذلك على الملأ".





وسبق أن نفت العتيبي انفصالها عن الموسى، رغم استعراضها منشورات طلبات زواج من معجبين، والتي كانت سببا في انتشار أنباء طلاقها.



ووجهت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة للأشخاص الذين تلقت منهم طلبات بالزواج منها قائلة: ”تكلمت في هذا الموضوع قبل وللحين ما وتوقف، أقسم بـ الله لو مثلاً أنا أنفصل، بتكلم رسمي وبقول، أنا ما أستحي، هذا شيء عادي وطبيعي". ولا تزال شائعة انفصال فوز العتيبي عن أحمد الموسى تطاردها، خاصة مع غيابه تماما عن الظهور معها في حسابها في ”سناب شات“، كما زادت التكهنات بشأن انفصالها بسبب بقائها طوال هذه المدة في الرياض، بدلا من محل إقامتها مع زوجها في دبي.وسبق أن نفت العتيبي انفصالها عن الموسى، رغم استعراضها منشورات طلبات زواج من معجبين، والتي كانت سببا في انتشار أنباء طلاقها.ووجهت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة للأشخاص الذين تلقت منهم طلبات بالزواج منها قائلة: ”تكلمت في هذا الموضوع قبل وللحين ما وتوقف، أقسم بـ الله لو مثلاً أنا أنفصل، بتكلم رسمي وبقول، أنا ما أستحي، هذا شيء عادي وطبيعي".

وواصلت رسالتها بالقول: "الله يرزقكم زوجات صدق أحسن مني بـ مليون مرة، بس يعني خلاص تكفون".



وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المثيرة للجدل لتنفي أنباء طلاقها من زوجها، ففعلتها في شهر يوليو عام 2021، عندما وصفت من يطلقون ويروجون مثل تلك الشائعات بـ"الأغبياء"، معلقة "من يوم تزوجت والصحف والناس الغبية كل شوي تطلع إشاعات عن طلاقنا".



وكانت "العتيبي قد أثارت الجدل بـ"شروط" زواجها من الموسى في عام 2019، حيث تضمنت وثيقة عقد قرانها، تعويضًا بنصف مليون ريال في حال الطلاق من جانب زوجها دون رغبتها، بجانب الحصول على خادمة، وعدم الزواج بأخرى، حيث أثارت تلك الشروط عند علم الجمهور بها في وقت سابق عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.