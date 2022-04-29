إعلامية عراقية حديث السوشيال ميديا بسبب صورة مع عائلتها

السومرية نيوز -



أشعلت مقدمة البرامج والإعلامية العراقية زهراء سامي مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، لدرجة أنها تصدرت قائمة المواضيع الأكثر بحثًا على محرك "غوغل"، وذلك بسبب صورة مع عائلتها نشرتها على حسابها على موقع إنستغرام.





وفي الواقع، جاء رد فعل الجمهور اللافت على صورة الإعلامية العراقية زهراء سامي مع عائلتها، بسبب الشبه الكبير بين أفراد الأسرة، كما عبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اندهاشهم من جمال الإعلامية وجدتها ووالدتها وخالتها، واللواتي بدت أعمارهن متقاربة أيضًا رغم أنهن من ثلاثة أجيال مختلفة.