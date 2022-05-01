مسلسل "انحراف" روجينا تكشف شخصية "حور" الحقيقية

أسدل الستار على الحلقة الأخيرة من المسلسل المصري "انحراف"، بطولة الفنانة المصرية روجينا.



وحملت الحلقة العديد من المفاجآت الصادمة للمشاهدين حول شخصية "حور"، التي قدمتها النجمة روجينا.



وبدأت الحلقة باستمرار حور "روجينا"، في سرد تفاصيل قصة حبها مع طبيبها النفسي "إياد" الذي يقدمه باسم مغنية، والذي صدمها في البداية أنه لا يحبها، ولكن بعد تدهور حالتها الصحية أوضح لها السبب في ذلك وهو أن ضميره المهني لا يسمح له أن يكون وبينه وبين المريضة التي تتلقى العلاج على يديه قصة حب.

وكشفت الحلقة أن وسام "روجينا"، انتحلت شخصية "حور"، التي قدمتها النجمة غادة عادل، وكانت مريضة نفسياً وكانت تتواجد معها في مستشفى الأمراض العقلية نفسه الذي تتلقى فيه العلاج، وكانت تخاف من كل شيء وتعتقد أن الكل يريد أن يقتلها ولكنها كانت تحبها.



واعترفت لها أن لديها ذهب وأموال كثيرة أخفتها في مكان ما، وقامت بإخبار وسام "روجينا" به، ولكن بعد أيام توفيت "حور" الحقيقية التي تقدمها غادة عادل، وخرجت وسام"روجينا" من المستشفى بعدما انتهى علاجها.



وقررت وسام "روجينا"، أن تذهب للمكان الذي أخبرته به حور الحقيقية "غادة عادل"، وبالفعل وجدت الكنز، وقامت بتزوير شهادة طبيبة نفسية، وشراء أكثر من شهادة من الدكتوراه الفخرية، وأصبحت طبيبة نفسية مشهورة، وقررت الانتقام.



واعتمدت نجمة المسلسل الفنانة روجينا على تغيير جلدها كليا في دور يبدو من الوهلة الأولى أنه من الأدوار المركبة الصعبة، بينما جسدته هي بطريقة منفردة، اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، تحت قيادة مخرج واعي يعرف جيدا كيف يدير الممثل ويخرج منه طاقة إبداعية مختلفة وجديدة.



مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.



يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

يعرض المسلسل يوميًّا الساعة 10 مساءً على شاشة السومرية ويمكنكم مشاهدة جميع حلقاته على الموقع الرسمي.