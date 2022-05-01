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فنان مصري يضع شرطا للتراجع عن قرار الاعتزال

فن وثقافة

2022-05-01 | 07:04
فنان مصري يضع شرطا للتراجع عن قرار الاعتزال
1,499 مشاهدة

جدّد الفنان المصري توفيق عبد الحميد الحديث عن اعتزاله الفن في تهنئته لجمهوره بعيد الفطر المبارك 2022.

وهنأ توفيق عبدالحميد جمهوره بمناسبة حلول عيد الفطر، كما تحدث عن مشاركته في مسلسل "يوتيرن" للمخرج سامح عبدالعزيز، في سباق الدراما الرمضانية 2022، والذي شهد عودته إلى الشاشة بعد غياب قارب الـ12 عاما، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قائلا: "كل عيد وأنتم بخير وفي صحة وستر وراحة بال".

وتطرق إلى قرار الاعتزال الذي أعلنه سابقاً، مشيرا إلى أنه قابل للتراجع: "قرار الاعتزال قابل للتراجع بس ده مرهون أولاً بتحسن حالتي الصحية".

وأضاف: "أما ما يتعلق بأخطاء الغير فقد تعلمت وهي قابلة للنقاش، ولكن ليس في العلن، فنحن أشبه بالعائلة الواحدة وأخطاء العائلة لا تناقش على قارعة الطريق"، متابعاً: "أعتذر عن أي حوارات أو مداخلات أو مقابلات وأرجو احترام رغبتي، وكل عام وأنتم بخير، حب الناس واحترامهم وسام على صدري وتاج فوق راسي ما حييت.. وتبقى مصر دائماً حبي الأول والأخير".

وفي 11 أبريل/نيسان أعلن توفيق عبدالحميد اعتزاله التمثيل في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائياً".

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