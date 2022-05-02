كاظم الساهر و شيرين عبد الوهاب يلتقيان في أبو ظبي بمناسبة العيد

السومرية نيوز - متابعة



يجتمع المطرب كاظم الساهر والمطربة شيرين عبد الوهاب فى حفل واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذي سيتم إحيائه في دولة الإمارات يوم الأربعاء 4 مايو/أيار المقبل ثالث أيام عيد الفطر، ويقدم الثنائي باقة مميزة من أشهر أغنياتهم احتفالا بالعيد.





ونشر حساب (إتحاد أرينا) صورة بوستر الحفل في عيد الفطر، وشوق الجمهور للحفل وذكر: (ما تقرؤه صحيح بالفعل، استعدوا لحضور ليلة موسيقية كلاسيكية عربية، مع المطربين اللامعين شيرين عبدالوهاب، وكاظم الساهر، في حفلات الاتحاد أرينا 2022 لعيد الفطر، يوم 4 مايو).