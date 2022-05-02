"إليسا" تهاجم رجل دين لبناني.. وحزب الله يتبرأ منه

وقال نظير جشي في مقطع مصور: "من كان يريد أن يرى بناته على شاطئ جونية.. يروح ينتخبهم.. هالقصة راحت.. من كان يريد رؤية أبناءه في بيوت الدعارة والمخدرات كمان يروح ينتخبهم".



وقالت إليسا ردا على المقطع: "أكيد هيك بدنا شيخنا، بدنا نشوف بناتنا عا شواطئ جونية ونرجع نشوف الليدو بكازينو لبنان وبدنا نلبس عا زوقنا وبدنا نرقص و نغني هيدا لبنان حبيبي مش أيران! اللي استحوا ماتوا".

أكيد هيك بدنا شيخنا ، بدنا نشوف بناتنا عا شواطئ جونية ونرجع نشوف الليدو بكازينو لبنان وبدنا نلبس عا زوقنا وبدنا نرقص و نغني هيدا لبنان حبيبي مش أيران!

اللي استحوا ماتوا https://t.co/GDAPXBu9xf — Elissa (@elissakh) May 1, 2022

من جانبه، تبرأ حزب الله اللبناني من جشي، قائلا إنه يدعي صفة رجل الدين، وإنه لا ينتمي إلى الحزب.وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، قال الحزب في بيان: "بعد تداول فيديو لرجل معمم أُُظهر على أنه رجل دين من حزب الله يتحدث عن الانتخابات النيابية وعن شواطئ جونية وجبيل. يهمنا أن نوضح التالي":"الرجل المذكور يدعى نظير جشي، وقد أكد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى منذ سنوات أنه منتحل صفة رجل دين، وهو من أصحاب السوابق، وقد سُجن لسنوات بقضايا نصب واحتيال، ولا صلة له إطلاقا بحزب الله".وتابع البيان بأن الحزب يستنكر هذه التصريحات المشبوهة، داعيا اللبنانيين إلى عدم الاستماع إلى هذه الأفكار التي صدرت عن جشي، وما وصفه البيان بـ"جهات سياسية تصطاد في الماء العكر".