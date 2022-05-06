مطرب عراقي شهير يدخل عالم التمثيل

ونشر نبيل عبر حسابه في انستغرام صورة مع المنتج جمال سنان خلال توقيع العقد وعلق عليها قائلاً :" أنا سعيد جدا بدخولي مع عالم التمثيل مع المنتج جمال سنان، يتجسد دوري بالمادة الدرامية الإجتماعية تقوم على التراجيدي والأكشن مع شركة ايفلز فيلمز"وأضاف :"انتظرونا، انشالله العمل ينال اعجاب الجميع".وذكرت وسائل اعلام أن الفنان سيف نبيل والمنتج جمال سنان التقيا مراراً بين بيروت ودبي، وقد تم الاتفاق وبدأت التحضيرات الجدية لتنفيذ المسلسل، وستعلن الشركة قريباً عن بعض المفاجآت الكبيرة التي تخصّ العمل المرتقب.