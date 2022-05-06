هكذا علق والد ياسمين صبري على انفصال ابنته عن أحمد أبو هشيمة

السومرية نيوز - متابعة



علّق الدكتور أشرف صبري على انفصال ابنته الفنانة ياسمين صبري عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لافتا إلى أنه ليس لديه أية تفاصيل حول أسباب الانفصال.





وأكد صبري أنه "لم يتواصل مع ابنته بعد انتشار أخبار انفصالها عن زوجها، وشدد على أنه رغم الخلافات التي نشبت بينه وابنته في الفترة الأخيرة، لكنه سيظل فاتحًا ذراعيه لها طوال الوقت إذا قررت تصفية الأمور بينهما وفتح صفحة جديدة".

وأضاف والد ياسمين صبري: (أنا بقول دايما، بيتي هيفضل مفتوح لولادي)، حسب موقع مصراوي.



وكانت الأخبار قد أكدت انفصال ياسمين صبري عن زوجها أحمد أبو هشيمة منذ فترة"، مشيرة إلى أن "الخلافات بينهما ليس لها علاقة بالتمثيل، والانفصال تم بهدوء منذ فترة، بعد زواجهما لمدة عامين، الأمر الذي أكدته الفنانة وقالت إن الانفصال حدث بالفعل.