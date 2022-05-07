انباء وفاة الفنان المصري يحيى الفخراني تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وعائلته ترد

انتشرت في الساعات الماضية أنباء عن وفاة الفنان يحيى الفخراني بعد دخوله في أزمة قلبية ألمت به, بل ونعت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الكبير يحيى الفخراني بكل حزن وأسى، وبعدها توصلت بعض وسائل الإعلام المصرية نقلًا عن مصادر أسرية إلى أن المتداول ليس أكثر من شائعة لا أصل لها وأن الفنان يحيى الفخراني حي يرزق.
وتصدرت وفاة الفنان يحيى الفخراني، الأكثر بحثاً على موقع البحث العالمي "غوغل"، وهذا بعد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنباء تفيد وفاة النجم الكبير، لكنها أنباء مغلوطة حيث سرعان ما خرجت أسرة النجم الكبير يحيى الفخراني لتنفي تلك الشائعة المزيفة.
وأكدت أسرة الفنان المصري، يحيى الفخراني، أن الفنان بخير، يقضي وقته برفقة عائلته، ولا صحة لما تم تداوله خلال الساعات الماضية.
واستنكرت الأسرة في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، ترويج مثل تلك الشائعات المزيفة.
يذكر أن آخر أعمال الفنان يحيى الفخراني مسلسل نجيب زاهي زركش تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.