انباء وفاة الفنان المصري يحيى الفخراني تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وعائلته ترد

وتصدرت وفاة الفنان يحيى الفخراني، الأكثر بحثاً على موقع البحث العالمي "غوغل"، وهذا بعد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنباء تفيد وفاة النجم الكبير، لكنها أنباء مغلوطة حيث سرعان ما خرجت أسرة النجم الكبير يحيى الفخراني لتنفي تلك الشائعة المزيفة.وأكدت أسرة الفنان المصري، يحيى الفخراني، أن الفنان بخير، يقضي وقته برفقة عائلته، ولا صحة لما تم تداوله خلال الساعات الماضية.واستنكرت الأسرة في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، ترويج مثل تلك الشائعات المزيفة.يذكر أن آخر أعمال الفنان يحيى الفخراني مسلسل نجيب زاهي زركش تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.