"وعكة صحية" تُدخل فنانة مصرية شهيرة الى المستشفى

السومرية نيوز - متابعة



نُقلت الفنانة المصرية أنغام إلى المشفى إثر تعرضها لوعكة صحية مساء يوم أمس السبت، حيث تكهن البعض أنها أصيب بكسر أو كدمات جراء سقوطها بقوة.





وانتشرت الصور الأولى لأنغام على فراش المرض، حيث تظهر يدها اليمنى موضوعة في دعامة طبية، بينما غطيَّ كتفها الأيمن بلاصقات طبية بيضاء، في حين وضعت المحاليل الطبية في كف يدها اليسرى.