من الفنان العراقي الذي شارك أحمد السقا فيلم "العنكبوت".. وما علاقته بعادل إمام؟

السومرية نيوز - متابعة



يحقق الفنان العراقي باسم قهار ردود فعل إيجابية على ظهوره في فيلم "العنكبوت" إلى جانب النجوم أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين.



وقال قهار الذي لا يعد غريباً على الجمهور المصري، كونه شارك في عدة أعمال مصرية سابقة مثل: "صديق العمر، الكابوس، مولانا العاشق وفوق السحاب"، في حواره مع الإعلامي أمير خالد: "ظهوري لأول مرة في مصر برفقة النجم عادل إمام في مسلسل (فرقة ناجي عطالله)، عرفني على قطاع واسع من العاملين في الساحة الفنية، وحالياً أوزع نشاطي الفني بين مصر والعراق وسوريا".



وينشغل قهار حالياً الذي يعد أحد أهم الممثلين العراقيين، مع المخرج أحمد نادر جلال بتصوير مشاهده في فيلم "السرب" برفقة النجوم أحمد السقا، عمرو عبد الجليل، هند صبري، مصطفى فهمي، قصي خولي، شريف منير وآخرون، وهو فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصرياً في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية. وينشغل قهار حالياً الذي يعد أحد أهم الممثلين العراقيين، مع المخرج أحمد نادر جلال بتصوير مشاهده في فيلم "السرب" برفقة النجوم أحمد السقا، عمرو عبد الجليل، هند صبري، مصطفى فهمي، قصي خولي، شريف منير وآخرون، وهو فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصرياً في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

وحول اختياره لفيلم "العنكبوت"، قال قهار إنه كان بترشيح من المخرج أحمد نادر جلال، وأضاف: "ذهبت لتصوير شخصيتي بالفيلم ووجدت نوعاً من الهدوء النفسي في اللوكيشن ولم يكن هناك ملاحظات على ظهوري بالفيلم لأن هناك اتفاق وتفاهم مسبق مع صناع العمل قبل التصوير على كافة التفاصيل".



وعن كواليس العمل، بين باسم قهار أن تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت" استغرقت أربعة أيام فقط ولكن الكواليس كانت رائعة رغم الصعوبات حيث كنا نصور في الصحراء ودرجة حرارة مرتفعة جداً وكنا نرتدي ملابس شتوية ولكن كنا نجتمع وقت الاستراحة، ونتبادل الآراء وأحياناً المواقف الطريفة لنستفيد من تجارب بعضنا البعض".

وأكد باسم قهار أنه يحرص على تلقي ردود الإقعال على أعماله سواء بالسينما أو الدراما من خلال ما يكتبه النقاد، أو من خلال ردود فعل الجمهور. وعن كواليس العمل، بين باسم قهار أن تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت" استغرقت أربعة أيام فقط ولكن الكواليس كانت رائعة رغم الصعوبات حيث كنا نصور في الصحراء ودرجة حرارة مرتفعة جداً وكنا نرتدي ملابس شتوية ولكن كنا نجتمع وقت الاستراحة، ونتبادل الآراء وأحياناً المواقف الطريفة لنستفيد من تجارب بعضنا البعض".وأكد باسم قهار أنه يحرص على تلقي ردود الإقعال على أعماله سواء بالسينما أو الدراما من خلال ما يكتبه النقاد، أو من خلال ردود فعل الجمهور.