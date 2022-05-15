Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موسكو تعلن مقتل 10 جنود سوريين في ريف حلب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

من الفنان العراقي الذي شارك أحمد السقا فيلم "العنكبوت".. وما علاقته بعادل إمام؟

فن وثقافة

2022-05-15 | 05:44
من الفنان العراقي الذي شارك أحمد السقا فيلم "العنكبوت".. وما علاقته بعادل إمام؟
1,224 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

يحقق الفنان العراقي باسم قهار ردود فعل إيجابية على ظهوره في فيلم "العنكبوت" إلى جانب النجوم أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين.

وقال قهار الذي لا يعد غريباً على الجمهور المصري، كونه شارك في عدة أعمال مصرية سابقة مثل: "صديق العمر، الكابوس، مولانا العاشق وفوق السحاب"، في حواره مع الإعلامي أمير خالد: "ظهوري لأول مرة في مصر برفقة النجم عادل إمام في مسلسل (فرقة ناجي عطالله)، عرفني على قطاع واسع من العاملين في الساحة الفنية، وحالياً أوزع نشاطي الفني بين مصر والعراق وسوريا".

وينشغل قهار حالياً الذي يعد أحد أهم الممثلين العراقيين، مع المخرج أحمد نادر جلال بتصوير مشاهده في فيلم "السرب" برفقة النجوم أحمد السقا، عمرو عبد الجليل، هند صبري، مصطفى فهمي، قصي خولي، شريف منير وآخرون، وهو فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصرياً في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.
 
وحول اختياره لفيلم "العنكبوت"، قال قهار إنه كان بترشيح من المخرج أحمد نادر جلال، وأضاف: "ذهبت لتصوير شخصيتي بالفيلم ووجدت نوعاً من الهدوء النفسي في اللوكيشن ولم يكن هناك ملاحظات على ظهوري بالفيلم لأن هناك اتفاق وتفاهم مسبق مع صناع العمل قبل التصوير على كافة التفاصيل".

وعن كواليس العمل، بين باسم قهار أن تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت" استغرقت أربعة أيام فقط ولكن الكواليس كانت رائعة رغم الصعوبات حيث كنا نصور في الصحراء ودرجة حرارة مرتفعة جداً وكنا نرتدي ملابس شتوية ولكن كنا نجتمع وقت الاستراحة، ونتبادل الآراء وأحياناً المواقف الطريفة لنستفيد من تجارب بعضنا البعض".
وأكد باسم قهار أنه يحرص على تلقي ردود الإقعال على أعماله سواء بالسينما أو الدراما من خلال ما يكتبه النقاد، أو من خلال ردود فعل الجمهور.

وعن منافسة فيلم "العنكبوت" مع "واحد تاني" للفنان أحمد حلمي، وقال قهار: "هذا التنافس يدعم صناعة السينمائية لأن صناع الأعمال سيقومون بتطوير آليات الإنتاج للوصول لعدد أكبر من الجمهور، والفنان أحمد حلمي راسخ كأهم الفنانين الكوميديين في العالم العربي ومصر كما أن السقا له حضور كبير كنجم أكشن منذ 30 عاماً وما يحدث طبيعي وسعيد أن العنبكوت يحقق إيرادات مرتفعة وأتمنى أن يحقق المرتبة الأولى في الإيرادات خلال الأسابيع المقبلة".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:39 | 2022-05-15 07:39
07:30 | 2022-05-15 07:30
07:26 | 2022-05-15 07:26
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.