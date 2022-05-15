أصالة نصري تحتفل بعد ميلادها الـ53

السومرية نيوز - فن



أتمت الفنانة السورية، أصالة نصري، عامها الـ53 اليوم الموافق 15 مايو، ولابد أن تغرق بكلمات الحب وتهنئة من قبل أفراد عائلتها المعروفين بحبهم الكبير في التعبير عن مشاعرهم بطريقة لطيفة.





وكان من أول المهنئين، ابنة أصالة، شام الذهبي، التي عبرت عن مدى حبها لوالدتها في رسالة مؤثرة طويلة تذكر فيها صفاتها الجميلة، شاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مُرفقةً بصور تجمعهما من حفل زفافها الذي أقيم قبل عدة أشهر، وكتبت: "انتي الحياة الي بعيش من خلالها. انت سبب كل شي بدنيتنا يا اعظم و احن واطيب و انقى ام و صديقة و بنت و اخت بهالدنيا. قوتك الي قوتنا، حنانك و محبتك الخارقة هي الي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة و خلتنا نواجه كل الظروف بمحبة و تسامح".

وأضافت: "يا اصالة..انتي مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة الي واجهة كل التحديات من شلل جسدي، لقهر و خذلان… كل شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب و الاسرار. الدعاء الي بدعي كل يوم ان اجعل عمرك اطول من عمري و شوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدنيا.. بعشقك كلمة صغيرة كتييير… انا كلي حب و كلي ملكك.. كل سنة وانتي ست راسي، كل سنة وانتي سلطانة المحبة".



كما شارك شقيق الفنانة، أنس نصري، منشور عبر حسابه على "إنستغرام" يهنئ فيه شقيقته بعيد ميلادها، وأرفقه بصورة تجمعهما، وعلَّق: "كل سنه وانتي للمحبه نبع يرتوي منه كلَّ مُحب ، كل سنه وانتي للنجاح اهل و كتاب يتعلّم منه كل مثابر و مكافح ،، كل سنه وانتي حبيبة الكل و بقلب الكل صولا".