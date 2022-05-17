أحمد حلمي: فيلم "واحد تاني" يعكس أزمة عشتها بالفعل (فيديو)

السومرية نيوز - متاببعة

كشف الفنان المصري أحمد حلمي أن فيلم "واحد تاني" الذي يتصدر قائمة إيرادات دور العرض حاليا، يعبر عن شخصيته في مرحلة من حياته.



وقال حلمي، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" إنه يفضل اختيار أعمال تعبر عنه وعن قطاع كبير من الناس"، مشيرا إلى أنه "مر في حياته بأزمة مثل التي عانى منها بطل "واحد تاني" بعد فقدانه للشغف خلال فترة من حياته".

وأضاف: "طرح أفلام جديدة جيدة شجعني على تقديم "واحد تاني"، بالنسبة لشخص لا يشعر بمرور الوقت وأصبح يستلذ حالة فقدان الشغف".



وعن تصدر الفيلم لقائمة الإيرادات، قال حلمي: "الحمد لله الإيراد كبير، ولم يسبق ليا إيراد شبه ده.. ودايما الحمد لله في كل فيلم ربنا بيكرمني بيكون الإيراد بالنسبة لي مختلف عن اللي فات، ودايما المؤشر لفكرة العمل الجيد هو استمرار الإيرادات".

وأوضح حلمي أنه "يحصل على تقييم أفلامه من الشارع فقط، لأن هناك أفلام لا تحقق إيرادات كبيرة ولكنها تلقى صدى طيبا في الشارع، بالإضافة إلى أن هناك أفلاما تحقق صدى جماهيري كبير وقت عرضها على المنصات أو الفضائيات فقط".



ويواصل فيلم "واحد تاني" تصدر قائمة إيرادات موسم أفلام عيد الفطر، ويأتي في المرتبة الثانية فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا ثم أخيرا "زومبي" للفنان علي ربيع.



وخلال 15 يوما، حقق "واحد تاني" إيرادات تجاوزت 42 مليون جنيه، ويعيد الفيلم النجم أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، كما يسجل التعاون الأول له مع شركة سينرجى فيلمز.