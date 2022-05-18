شاهد أحدث ظهور لـ عادل إمام في عيد ميلاده الـ82

السومرية نيوز - متابعة



أثار النجم المصري عادل إمام قلق متابعيه ومحبيه بسبب تغيبه عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، وانتشرت شائعات حول مرضه وتعرضه لوعكة صحية.





وفي آخر ظهور له، نشر أحد العاملين لدى عادل الإمام، ويدعى عادل محمد، صورة تجمعه مع النجم بمناسبة عيد ميلاده الـ82 الموافق الـ17 من شهر مايو الجاري، حيث جلسا إلى جانب بعضهما البعض على الأريكة بينما يتصافحان ويبتسمان أمام الكاميرا.