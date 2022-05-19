فنانة عربية تعلن انفصالها عن زوجها

وجاء إعلان ليلى اسكندر ردا على سؤال إحدى متابعتها عن ظهورها وحدها وعدم ظهور زوجها معها كما اعتاد الجمهور منذ زواجهما، لتجيب ليلى اسكندر قائلة: "سنغل يا قلبي مو متزوجة ولله الحمد.. انت وين زوجك؟".ولم تكشف اسكندر أي تفاصيل تخص انفصالها عن زوجها، ولم تجب على استفسارات متابعيها.يذكر أن يعقوب الفرحان، قد اعترف بزواجه من ليلى اسكندر عام 2015، بعد عامين من الزواج السري، وفي شهر سبتمبر من عام 2018، أنجبت الفنانة اللبنانية مولودا من زوجها السعودي، أسمته يوسف.