رحمة رياض تكشف سبب تأجيل زفافها على ألكسندر علوم

وأكدت رحمة رياض في لقاء لها أنه "لا يوجد خلافات بينها وبين خطيبها ألكسندر علوم لتأجيل الزفاف، مشيرة إلى أن انشغالهما بعدد من الأعمال هو ما دفعهما لتأجيل موعد حفل الزفاف".ولفتت إلى أن "انشغالها في العمل أثر بالسلب على حياتها الخاصة وتسبب في تأجيل حفل الزفاف الرسمي وكذلك لارتباط ألكسندر علوم بعمل".وأشارت خلال لقاء لها على هامش حفلها الأخير في الكويت، إلى إمكانية عدم دخولها إلى القفص الذهبي هذا العام بعد ارتباط ألكسندر علوم بعمل.وعلقت قائلة: " والله السبب الشغل.. يعني أنا بـ الوقت الوحيد اللي قعدنا فيه أنا وياه بلا شغل.. كان في رمضان.. حالياً أليكس التزم بعقد وعنده مشروع تمثيلي إن شاء الله ملتزم فيه لمدة كثير طويلة.. فـ احتمال يتأجل الزواج للسنة الجاية".يذكر أن رحمة رياض كانت قد أعلنت خطبتها الممثل العراقي الأميركي ألكسندر علوم في مايو الماضي، ونشرت عبر صفحتها في موقع "إنستغرام"، صورة لها مع خطيبها، وكتبت "باركولي".