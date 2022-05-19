عودة إلى كلمات نزار قباني... القيصر يكشف تفاصيل ألبومه الجديد!

ردًّاعلى سؤال قناة عكاظ السعودية، أعلن القيصر أن الألبوم يتضمن أغنيات لمجموعة كبيرة من الشعراء منهم نزار قباني وصديقه كريم العراقي والشاعرة جمانة من اليمن والشاعرة دارين والشاعر أسعد الغريدي والشاعر خليل العيلبوني.وفي سياق منفصل، شوق كاظم جمهوره إلى الحفلة الجديدة التي يحييها يو غد الجمعة برفقة الفنانة السعودية زينة عماد وذلك في ختام النسخة الأولى من مهرجان "الغناء بالفصحى".وتنظم وزارة الثقافة السعودية هذه الحفلة في مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض.

يذكر أن الساهر اثار قلق محبيه خلال إحيائه احتفالات عيد الفطر في الرياض إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه القيصر هو يصعد الدرج بصعوبة، وكأنّه يعاني من مشكلة صحيّة في قدميه، الأمر الذي أثار قلق جمهوره وتساؤلاتهم.هذا وتداول الجمهور فيديو آخر يوثق تعرض قدم الساهر للإصابة، قبل مغادرته لمسرح أبو بكر سالم في الرياض، حيث أمسك الفنان العراقي قدمه بشكل غير مباشر بعد انتهاء الحفل.وكان صاحب "زيديني عشقاً" قد كشف في حفله الذي أقيم في لوس أنجلوس، بتاريخ 12 آذار الماضي، عن إصابته بكسر في قدمه.