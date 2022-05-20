لجين عمران توجه رسالة مهمة لجمهورها

وقالت لجين عمران، إن مرحلة النضج التي تصلها يوماً ما جميلة، مشيرة إلى أن العمر الميلادي لا يعبر عن النضج، وأن الوصول إلى هذه المرحلة يعتمد على العمر العقلي والنفسي.ذكرت عمران مجموعة مواقف حينما يمر بها الإنسان يكون وصل إلى مرحلة النضج، وكتبت: "عندما لا يهمك الرد المتأخر ولا يزعجك على الإطلاق، وعندما لا يهمك معرفة أي شيء عن أي شخص غير أساسي في حياتك".الوصول إلى السلام النفسي والانشغال بالأمور الشخصية كان بارزاً في كلمات لجين عمران، فمن كلماتها: "حينما تنشغل بإصلاح نفسك أكثر من إنشغالك بإصلاح الآخرين، وعندما لا يخنقك الفضول لكي تعرف شيئا لا يخصك، وعندما لا تشعر بحاجتك للتبرير لأنك مقتنع بصحة ما تقوم به، وحينما لا تعطي توافه الأمور أكثر من قدرها".وتابعت لجين عمران: "عندما تقتنع بأن علاقاتك مع الناس يجب أن تكون محدودة، لا يجب أن تعمقها وتكبرها وتتعقد وتصعب، وحين تصل الإكتفاء بنفسك وبعائلتك وأصدقائك المقربين جداً فقط".