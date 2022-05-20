ايمي و دنيا سمير غانم تحييا الذكرى الاولى لوفاة والدهما سمير غانم (صور)

السومرية نيوز - متابعة

احيت الممثلة المصرية ايمي سمير غانم الذكرى السنوية الاولى لوفاة والدها الممثل المصري سمير غانم.



ونشرت ايمي عبر صفحتها الخاصة على انستغرام صورة تجمعها بوالدها الراحل، وعلّقت بالقول:"النهاردة الناس بتقولي معلش يوم صعب عليكي، مايعرفوش إن كل يوم صعب عليا، بابي حبيبي أنت النفس اللي بتنفسه، ولما بنام وأشوفك والله بصحي أضحك لوحدي... ربنا يغفر لك يا رب، ويفرحك في الجنة إن شاء الله زي ما فرحتنا في حياتك... بحبك من قلبي للأبد نسألكم الفاتحة".

ونشرت أيضا الفنانة دنيا سمير غانم في الذكرى الأولى لوفاة والدها على الانستغرام عبرت من خلالها عن اشتياقها وحبها له.

وقالت دنيا: "بابي حبيبي أنت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل وأعظم أب وفنان في الكون".

وأضافت "ربنا يرحمك يا رب ويسعدك ويدخلك فسيح جناته.. العالم كله هيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها مصدر سعادتنا في حضورك وفي غيابك نسألكم الفاتحة".