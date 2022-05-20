وفاة فنان مصري شهير - عاجل

توفي الفنان المصري سمير صبري، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وجارى إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبري داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف شباط الماضي، حيث أكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة فى الصمام "الميترالي"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.





وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبري مسلسل "فلانتينو" مع النجم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها "ديدو"، من بطولة كريم فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثاني" مع الفنان تامر عبد المنعم. وحرص على زيارة الفنان سمير صبري خلال فترة تواجده بالمستشفى، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة ميرفت أمين، والفنانتان إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبري مسلسل "فلانتينو" مع النجم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها "ديدو"، من بطولة كريم فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثاني" مع الفنان تامر عبد المنعم.

ولد سمير صبري في 27 كانون الثاني عام 1936، عمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء. له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم البحث عن فضيحة من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006 وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي.



