منظمة دولية تزور موقع "ايوان كسرى" و"الباب الوسطاني" ببغداد (صور)

السومرية نيوز – بغداد

زار وفد من منظمة أليف الدولية، موقع إيوان كسرى في منطقة المدائن والباب الوسطاني في باب المعظم بالعاصمة بغداد.



وقال الهيئة العامة للاثار والتراث في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفتش اثار وتراث بغداد علي مهدي سلمان قدم شرحا مفصلا عن اعمال الصيانة لطاق كسرى بعد وضع السكلة الساندة له وإجراء الفحص لتربة الإيوان والمواد المستخدمة في بناءه والتي استخدمت في الترميم سابقا"، مؤكدا ان "الخبراء سيباشرون بعد شهرين باعمال الترميم بالتعاون بين وفد المنظمة والمختصين بالصيانة في الهيئة العامة للآثار والتراث بهدف اعادة الحياة للموقع الاثاري".

اما الباب الوسطاني، أكد وفد منظمة أليف أنه "على أتم الإستعداد لتقديم دراسة شاملة عن موقع الباب الوسطاني وتقديم الدعم اللازم بخصوص ملف الصيانة الوقائية للموقع أسوة بموقع ايوان كسرى".