منى عراقي تثير الجدل بمقطع فيديو يجمعها مع الفنان سمير صبري في مكان وفاته (فيديو)

السومرية نيوز - متابعة

أثارت الإعلامية منى عراقي، حالة كبيرة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو لها مع الفنان الراحل سمير صبري، أثناء تواجده بفندق الماريوت الذي توفي فيه الجمعة الماضي.





وعلى حسابها الرسمي في "فيسبوك"، نشرت الإعلامية منى عراقي مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة الفنان الراحل وهو يرتدي ملابس ثقيلة، حيث أنها بدأت تغني أغنيته الشهيرة "حلوة الدنيا سكر"، وطلبت منه مشاركتها، ليرفض طلبها ويقول "لا"، طالبا منها عدم التصوير بالقول: "مش عاوز أتصور يا منى".







وعلقت منى عراقي على مقطع الفيديو قائلة: "كنت آخر شخص قابل الفنان سمير صبري بس ما كانش شايف الدنيا سكر.. لروحك السلام.. سكر حلوة الدنيا سكر الدنيا سكر.. الله يرحمك".