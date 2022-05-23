زفاف المطربة بوسي على مصفف شعر شهير (فيديو)

أحتفلت المطربة المصرية بوسي بحفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع، وذلك في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.
وأحيت الراقصة الاستعراضية دينا، الحفل بحضور أسرة العروسين وعدد كبيرمن زملائها في الوسط الفني في مصر.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع، عدة صور وفيديوهات وكذلك بث مباشر وثق حفل الزفاف.
ويعد هذا هو الزواج الثاني للمطربة بوسي، بعد انفصالها عن زوجها الأول متعهد الحفلات المصري ومدير أعمالها السابق فطين سعيد.
وكانت بوسي قد أثارت الجدل في سبتمبر من عام 2015، بعد إعلان انفصالها من زوجها على الهواء مباشرة .