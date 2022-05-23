زفاف المطربة بوسي على مصفف شعر شهير (فيديو)

وأحيت الراقصة الاستعراضية دينا، الحفل بحضور أسرة العروسين وعدد كبيرمن زملائها في الوسط الفني في مصر.

ويعد هذا هو الزواج الثاني للمطربة بوسي، بعد انفصالها عن زوجها الأول متعهد الحفلات المصري ومدير أعمالها السابق فطين سعيد.وكانت بوسي قد أثارت الجدل في سبتمبر من عام 2015، بعد إعلان انفصالها من زوجها على الهواء مباشرة .